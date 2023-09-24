الأخضر الأولمبي يتأهل لدور الـ 16 بـ”الألعاب الآسيوية”

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حقق المنتخب السعودي تحت 23 عاما فوزا على نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية.

وسجل محمد اليامي الهدف الأول في الدقيقة 43، قبل أن يضيف محمد مران الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90، سجل اللاعب زكريا هوساوي الهدف الثالث للمنتخب السعودي تحت 23 عاما.

وبتلك النتيجة، وصل الأخضر تحت 23 عاما إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة وضمن التأهل رسميا إلى دور الـ 16 بدورة الألعاب الآسيوية .

وجاء تشكيل الأخضر الأولمبي كالتالي: أحمد الجبيع، محمد أبوالشامات، محمد اليامي، ريان حامد، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، سعد الناصر، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، عبدالله رديف.