الأخضر الأولمبي يودع كأس آسيا على يد أوزبكستان

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خسر المنتخب الوطني الأولمبي مباراة دور الثمانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في قطر والمؤهل لدورة باريس 2024، على يد نظيره الأوزبكي بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة.

وودع الأخضر الأولمبي منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا وتبخرت أحلامه في بلوغ دورة باريس 2024.

سجل المنتخب الأوزبكي هدفه الأول في الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بواسطة خسين نوراشييف.

وعزز المنتخب الأوزبكي التقدم في الدقيقة 84 عند طرق لاعبه أومارالي رحمونالييف.

ولعب الأخضر الأولمبي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد اللاعب أيمن يحيى لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.