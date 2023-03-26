الأخضر.. الإصابة تبعد ثلاثة لاعبين من معسكر جدة

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استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي وعبدالرحمن العبود ورياض شراحيلي ثلاثي الأخضر من المعسكر الحالي في جدة بداعي الإصابة، طبقاً لما نشره الاتحاد السعودي للعبة، عبر حساب «المنتخب السعودي» في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

وكانت «الرياضية» أشارت في وقت سابق، الأحد، إلى أن المدرب الفرنسي بصدد استبعاد الثلاثي المصاب من المعسكر الذي يمتد إلى 28 مارس الجاري، تزامناً مع فترة التوقف لأيام «فيفا».

يذكر أن عبدالرحمن العبود وحسان تملكتي لم يشاركا في تجربة فنزويلا التي خسرها الأخضر 2-1، فيما خرج شراحيلي من ملعب المباراة على سيارة الإسعاف بعد تعرضه إلى إصابة .

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره البوليفي، الثلاثاء المقبل، في ختام معسكره الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.