الأخضر تحت 17 يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة طاجيكستان في كأس آسيا

المناطق_واس

عاود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم أمس، تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند، وذلك بعد مباراته أمس الأول أمام منتخب أستراليا والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، قسّم خلالها المدير الفني عبدالوهاب الحربي إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

ويواصل الأخضر اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، طاجيكستان، والصين.