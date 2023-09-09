الأخضر “تحت 23 عامًا” يهزم لبنان بثلاثية ويواصل رحلة الدفاع عن لقبه

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فاز المنتخب الوطني الأولمبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم السبت بنظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

وقصّ عبدالله رديف التسجيل للمنتخب الأولمبي بعد مرور 11 دقيقة من عمر اللقاء، ثم أضاف سعد الناصر الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يضيف محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 90 2.

وجاء التشكيل الأساسي للأخضر الأولمبي كالتالي: أحمد الجبيع، زكريا هوساوي، سعد الموسى، ريان حامد، محمد أبو الشامات، عوض الناشري، فيصل الغامدي، سعد الناصر، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، عبدالله رديف.

وجاءت دكة احتياط الأخضر الأولمبي كالتالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، محمد اليامي، مشعل الصبياني، نواف المطري، عبدالملك العييري، حسين الصبياني، نايف مسعود، صالح أبو الشامات، خليل العبسي، هيثم عسيري، محمد مران.