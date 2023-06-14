الأخضر تحت 23 يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج ضمن بطولة تولون

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يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الخميس مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون)، والتي يشارك فيها ضمن إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

ويلاقي الأخضر منتخب ساحل العاج في تمام السادسة مساءً بتوقيت فرنسا (السابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب فيرناند فورنير بمدينة آرل في فرنسا.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).