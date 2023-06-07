الأخضر تحت 23 يواجه منتخب فنزويلا ضمن بطولة تولون

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يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الخميس مباراته ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والمقامة حتى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

ويلاقي الأخضر منتخب فنزويلا في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب الشرف في مدينة ماليمورت في فرنسا.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).