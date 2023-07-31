الأخضر تحت15 يتغلب ودياً على فريق أكاديمية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

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تغلب المنتخب الوطني تحت 15 عام على فريق أكاديمية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (Poles Espoirs) بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن المعسكر الإعدادي في جزيرة غوادلوب، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023 في جمهورية الدومينيكان وكوراساو.

وأحرز أهداف “الأخضر” اللاعبين زيد البوري “هدفين” وتميم الخالدي.

ودخل المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز المباراة بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، سيف العتيبي، جواد الهاشم، علي كعبي، مبارك المسرحي، راكان حارثي، طارش هزازي، خالد شراحيلي، علي الشنقيطي، زيد البوري، فيصل مهوري.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا يأتي ضمن المجموعة “الأولى” في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023، إلى جانب منتخبات المكسيك، جامايكا، والسلفادور؛ في منافسات المجموعة المقرر إقامتها في جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس المقبل.