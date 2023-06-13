الأخضر تحت17 يبدأ استعداده للقاء استراليا ضمن كأس آسيا بتايلاند

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واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، المقرر انطلاقها في الـ 15 من شهر يونيو الجاري.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة 16 يونيو، على أن يخوض يوم الإثنين 19 يونيو مباراته ضد منتخب طاجيكستان، وفي يوم الخميس 22 يونيو يلاقي “الأخضر” منتخب الصين.