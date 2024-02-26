الأخضر تحت17 يخسر مواجهة السويد في ختام البطولة الدولية

المناطق_الرياض

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من منتخب السويد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن ختام الدورة الدولية الودية في إسبانيا.

وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب الوليد العوفي في الدقيقة 10 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، سعيد الزريق، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، أحمد مسلم، حبيب آل انتيف، الوليد العوفي، صبري دهل، سالم عبدالله.

الجدير بالذكر أن الدورة الدولية في إسبانيا ضمّت إلى جانب الأخضر منتخبات إنجلترا، السويد، وكوريا الجنوبية.