الأخضر تحت21 يخسر مواجهة فرنسا ضمن بطولة تولون الدولية

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خسر المنتخب الوطني تحت 21 عامًا من منتخب فرنسا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: أحمد أبو راسين في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، محمد الدوسري، محمد سليمان، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، فيصل الأسمري، يونس الشنقيطي، ياسين الزبيدي، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان.

ويعاود أخضر 21 عامًا غدًا الإثنين تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب ساحل العاج بعد غدٍ الثلاثاء.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 21 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.