الأخضر تحت23 يرفع استعداده لانطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 23

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واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن استعداداته لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا خاصًا للمدافعين، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الإثنين تدريباته تحضيرًا لافتتاحية مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية، والتي سيستضيف فيها منتخب منغوليا يوم الأربعاء المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيستضيف في مدينة أبها خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، منافسات المجموعة “العاشرة” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضم إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.