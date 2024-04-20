الأخضر تحت23 يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب العراق ضمن كأس آسيا 2024

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عاود المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته بعد تغلبه أمس الجمعة على منتخب تايلاند بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على الاستحواذ، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويؤدي أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام السادسة من مساء يوم غدٍ الأحد على ملعب جامعة قطر 2، سيتاح لوسائل الإعلام تغطية الربع ساعة الأولى منها.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يتصدر مجموعته “الثالثة” والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.