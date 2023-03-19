الأخضر.. رينارد يستبعد النجعي ويستدعي الحمدان

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استبدل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سامي النجعي لاعب الوسط، بالمهاجم عبدالله الحمدان، في قائمة الأخضر التي تخوض معسكراً إعدادياً بجدة، خلال الفترة من 20-28 مارس الجاري تزامناً مع أيام «فيفا».

وبين حساب المنتخب السعودي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الأحد، أن المدرب الفرنسي استبعد النجعي بسبب الإصابة.

وكان رينارد، قد أعلن قائمته، التي تعسكر في جدة، الأربعاء الماضي،، حيث تخوض مباراتين تجريبيتين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، الأولى أمام منتخب فنزويلا 24 مارس، والثانية مع بوليفيا 28 من ذات الشهر.

وضمت قائمة الأخضر المعلنة سابقاً: «محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا».

ويعد معسكر جدة، هو الأول للأخضر بعد المشاركة في كأس العالم 2022، التي شهدت انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين الذي توج لاحقاً بلقب البطولة.