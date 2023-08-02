الأخضر 18 عامًا يتغلب على فالنسيا الإسباني ضمن بطولة كوتيف الدولية

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تغلب المنتخب السعودي لسن 18 عامًا، على فريق فالنسيا الإسباني تحت 19 عامًا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن بطولة كوتيف الدولية.

وافتتح أهداف المنتخب السعودي اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 42 من مجريات المباراة، في حين أضاف زميله حسان إدريس الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، حسان إدريس، عبدالرحمن العنزي، ثامر الخيبري.