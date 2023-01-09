الأخضر يؤجل التأهل بعد الخسارة أمام العراق بثنائية

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم مواجهته ضد العراق بهدفين دون رد، حيث جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي.

نتيجة المباراة

وبهذه النتيجة، يؤجل الأخضر التأهل إلى الدور الثاني في البطولة حيث سجل الأهداف لمنتخب العراق كلًا من: إبراهيم بايش في الدقيقة الـ’30 من الشوط الأول، وعزز التقدم اللاعب أسو رستم في الدقيقة الـ86 قبل انتهاء اللفاء بدقائق.

ودخل المنتخب السعودي المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، ومد الله العليان ومصعب الجوير وزياد الصحفي وقاسم لاجامي، ورياض شرحبيلي أحم بامسعود عوض الناشري، ورائد الغامدي وسميحان النابت وسعد الناصر”.

جدير بالذكر، أن الأخضر يمتلك ثلاث نقاط بعد الفوز في المواجهة الأولى ضد اليمن وينتظر الجولة الثالثة من اجل تحديد التأهل إلى الدور الثاني أم لا.

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