الأخضر يبدأ الاستعداد للجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأسي العالم 2026 وآسيا 2027

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بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم معسكره في محافظة الأحساء، استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يستضيف الأخضر في السادس عشر من نوفمر الجاري منتخب باكستان على إستاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل ضيفاً على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من نوفمبر على إستاد عمّان الدولي.

وضمت قائمة المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني 28 لاعباً هم، محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.