الأخضر يبدأ تحضيراته للمشاركة في خليجي 25

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انتظم لاعبو المنتخب السعدوي مساء أمس الأحد في المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض، استعدادًا لبطولة كأس الخليج 25 بالبصرة، المزمع انطلاقها في السادس من شهر يناير الجاري.

ويفتتح “الأخضر” تدريباته في الثالثة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لأول ربع ساعة.

وتضم قائمة المنتخب السعودي لكأس الخليج 23 لاعبًا هم : نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة “الأخضر” في الرابع من شهر يناير الجاري إلى العراق استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج العربي 25.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة المقبل 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي منتخب عمان.