الأخضر يحرم الأرجنتين من تحقيق إنجاز تاريخي

حرم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المنتخب الأرجنتيني من تحقيق إنجاز تاريخي لأول مرة، وذلك بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين لهدف، ليحرم الأخضر الأرجنتين من معادلة رقم إيطاليا وإيقاف سلسلة الاهزيمة، حيث توقف رصيد الأرجنتين عند المباراة 36 بدون خسارة.

وحقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم، حيث قلب الطاولة بعد تأخره بهدف، ليفوز بهدفين لهدف، في ليلة تألق فيها جميع لاعبي الأخضر.

وكما حقق الأخضر السعودي إنجازا تاريخيا لأول مرة في تاريخ مشاركته بكأس العالم، وبعد الفوز على الأرجنتين كتب الأخضر أول فوز له في أول مباراة افتتاحية بكأس العالم خلال المشاركات الـ6 الماضية.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ويستعد الأخضر لملاقاة المنتخب البولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الـ26 من نوفمبر الجاري.