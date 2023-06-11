الأخضر يحقق 5 ميداليات في بطولة اليوجا

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حقق المنتخب السعودي لليوجا، الأحد، 5 ميداليات من بينهم ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية في إنجاز تاريخي، ضمن بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوجا الرياضية التي اختتمت في كاتماندو العاصمة النيبالية.

وجاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعبة سماهر المالكي، فيما حصل كل من بدر الغامدي وأحمد شيلاتي وسارة عامودي على ثلاث ميداليات فضية وفازت جود عابد بالميدالية البرونزية.

يُذكر أن السعودية شاركت بـ 6 لاعبين وهم: سماهر المالكي عن فئة الفتيات فوق 24 عامًا، و جود عابد عن فئة الفتيات تحت 24 عامًا، وجود شرف عن فئة الفتيات تحت 14، وأحمد الشيلاتي عن فئة الشباب فوق 24، وبدر الغامدي عن فئة الناشئين أقل من 14 وسارة عامودي عن فئة الأساتذة.