الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا

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اختتم المنتخب السعودي أمس الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في جدة خلال الفترة ( 20 – 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل الثنائي حسان التمبكتي، عبدالرحمن العبود تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.