الأخضر يختتم استعداده لمواجهة العراق في ثاني مواجهات خليجي 25

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يحلّ المنتخب الوطني في السابعة والربع من مساء يوم غدٍ الإثنين ضيفًا على منتخب العراق ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي 25، على استاد البصرة الدولي.

واختتم “الأخضر” مساء اليوم الأحد استعداداته للمباراة بحصة تدريبية على ملعب الفيحاء بالبصرة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجرى خلالها اللاعبون مرانًا ترفيهيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

من جانبه، أوضح مساعد المدير الفني أحمد الرويعي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم على هامش مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج 25 أنهم يسعون مع أشقاءهم منتخب العراق إلى تقديم مباراة ممتعة فنيًا وتليق بالكرة الخليجية، مبينًا أن عامل الجمهور الذي من المتوقع أن يكون غفيرًا يعدّ أمرًا اعتاد عليه اللاعب السعودي من خلال مبارياته في المسابقات المحلية، ومشيرًا إلى أن حضور الجماهير المتوقع سيضفي جمالية أكبر للمباراة.

وأضاف الرويعي: “الحمد لله على توفيقه في مباراتنا الأولى، بدأنا العمل مباشرة لمباراة الغد التي دون شك ستكون غير سهلة كون منتخب العراق مميز فنيًا، ولديه عاملي الأرض والجمهور، ولكن في كرة القدم الحديثة تدخل القراءات الفنية والتحليلات لذا سنكون في أتم جاهزيتنا بإذن الله”.

وبيّن أحمد الرويعي أنهم استعدوا من الناحية الفنية بقراءة وتحليل لمستويات جميع المنتخبات المشاركة، من أجل تحقيق الهدف الفني المنشود بالوصول إلى نهائي البطولة وتحقيق اللقب، موضحًا أن المستوى الفني العام لجميع المنتخبات مرتفع وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على القيمة الفنية للمباريات.

وحول تصحيح الأخطاء الفنية في المباراة الماضية قال الرويعي: “بكل تأكيد يتم العمل دائمًا على تصحيح الأخطاء وتلافي الوقوع فيها، وهي أمر وارد في كرة القدم؛ وقصر الانسجام بسبب قصر الوقت من أحد الأمور الفنية التي نعمل دائمًا على تحسينها، كما أننا نأخذ كل مباراة لدينا خطوة بخطوة”.

في حين أوضح لاعب المنتخب الوطني سعد الناصر خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الغد ستكون ممتعة على جميع الأصعدة، مشيدًا بالحفاوة الجماهيرية وحُسن الاستقبال والترحيب من الجماهير العراقية التي يلامسها هو وزملاؤه اللاعبين كل يوم.