الأخضر يختتم استعداده لمواجهة بنما ودياً.. والغنام والدوسري يدخلان التدريبات الجماعية

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اختتم المنتخب السعودي اليوم استعداداته لمواجهة منتخب بنما وديًا مساء يوم غدٍ على إستاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

وتعد مواجهة منتخب بنما أخر مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة، حيث خاض أربعة مواجهات ماضية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا.

على الصعيد الميداني، أجرى اللاعبون حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب سلمان الفرج تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب صالح الشهري تدريباته اللياقية، فيما شارك الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.