الأخضر يختتم استعداده لمواجهة كوريا الجنوبية

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اختتم المنتخب السعودي اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية غداً، التي ستقام على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 في قطر.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على “ملاعب إسباير” تحت إشراف المدير الفني الإيطالي “روبرتو مانشيني”، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمارين تكتيكية، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، كما شهدت التدريبات عدم مشاركة اللاعب “فيصل الغامدي” بسبب وعكة صحية.