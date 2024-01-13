الأخضر يدشن استعداده لمواجهة عمان الافتتاحية في كأس آسيا

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دشن المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية ” الدوحة ” أولى حصصه التدريبية استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023. وسيستهل الأخضر مبارياته في البطولة يوم 16 يناير الجاري بمواجهة منتخب عُمان على استاد خليفة الدولي عند الثامنة والنصف مساءً. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر الحصة التدريبية على “ملاعب أسباير” تحت إشراف المدير الفني ” روبرتو مانشيني “، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق مانشي تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين ، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل الثنائي ” أيمن يحيى، عباس الحسن” برنامجهما العلاجي. ويواصل “الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.