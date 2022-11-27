الأخضر يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة المكسيك

عاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قبل انطلاق مباراته ضد المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتدرب الأخضر في مقر إقامته في قطر، حيث قسم رينارد لاعبي المنتخب الوطني إلى مجموعتين المجموعة الأولى تتكون من لاعبين يشاركون بشكل أساسي في المــــباراة التي كانت ضد منتخب بولندا، وتتكون المجموعة الثانية من البقية.

ويقوم المدرب هيرفي رينارد بتعيين المجموعة الأولى، تمارين التعافي “اللياقة البــــدنية”، أما المجموعة الثانية، فكان تدريبهم في “ملعب منتجع سيلين” في البداية تمرين إحماء، ثم تمارين مربعات ثم أجروا تدريبات جماعية بين الشوطين.

وانتهت الجلسات التدريبية مع تمارين الإطالة، حيث شارك اللاعب “رياض شراحيلي” في التدريبات الجماعية بعد استكمال فترة تأهيله، وبذل يصبح أمر مشاركته في مباراة المكسيك متروكة لـ “رينارد”.

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