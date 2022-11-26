الأخضر يسقط بثنائية أمام بولندا بكأس العالم

تعرض المنتخب السعودي لصدمة أولى في المونديال بالخسارة بهدفين دون رد أمام منتخب بولندا في افتتاح الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم.

المنتخب السعودي، تلقى الخسارة الأولي بعد أن حقق مفاجأة وفاز على المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأفتتاحية بالمجموعة الثالثة بهدفين لهدف، ليستقر الأخضر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب البولندي المتصدر برصيد 4 نقاط.

سجل زيلينسكي، لاعب المنتخب البولندي هدف بولندا الأول في الدقيقة الـ40 من زمن المباراة، وأهدر سالم الدوسري هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45 من زمن اللقاء، وقضى لفاندوسكي على آمال المتتخب السعودي وسجل الهدف الثاني بعد خطأ فادح من دفاع الأخضر.