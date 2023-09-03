الأخضر يطير إلى نيوكاسل

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غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، للانتظام في معسكر إعدادي يستمر 12 يوما، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر 2023.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر الجديد استدعى 26 لاعباً إلى المعسكر التحضيري الذي يأتي ضمن تحضيراته لمنافسات كأس آسيا 2023، وفق “الرياضية”.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيخوض الأخضر خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الجاري مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون التجريبية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المواجهتين على «ملعب سانت جيمس بارك» الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.



يذكر أن قرعة البطولة القارية، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، قيرجستان، تايلاند.