الأخضر يهزم هونغ كونغ بثنائية في آخر مباراة قبل انطلاق كأس آسيا

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اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء معسكره الإعدادي الذي أقيم في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر – 10 يناير )، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر .

ميدانيًا، تغلب المنتخب الوطني على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة ( 2 – 0) في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري، وسجل هدف الأول للمنتخب الوطني “عبدالرحمن غريب” من ركلة جزاء في الدقيقة 21 ، وعزز ” فواز الصقور” تقدم الأخضر في الدقيقة 86.

من جهة أخرى، سيمنح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة صباح يوم غدٍ الخميس، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم نفسه في مقر المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة.

يجدر الإشارة، بأن “الأخضر” خاض خلال المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي ثلاثة مواجهات ودية أمام منتخبات لبنان، فلسطين، هونغ كونغ.