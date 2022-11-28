الأخضر يواصلُ تدريباتِه استعداداً للمكسيك

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم – اليوم – تدريباته بمقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة؛استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك الأربعاء المقبل على إستاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم FIFA قطر 2022 .

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد” ، حيث بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يجري مباريات مصغَّرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، اكتفى اللاعب محمد كنو بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما واصل اللاعب محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر غداً استعداداته بحصة تدريبية الساعة الخامسة مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.