الأخضر يواصل استعداده للقاء الأردن ضمن تصفيات كأس العالم ومؤتمر صحفي لمانشيني

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واصل المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في “الرياض”، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم على “ملعب الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 . ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب “مختار علي” في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” غدًا الاثنين عند الساعة 30 : 12 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “ملعب الأول بارك” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأردن ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.