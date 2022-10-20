الأخضر يواصل الاستعداد لمقدونيا بمعسكر أبو ظبي.. وانضمام سلمان الفرج للتدريبات

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الخميس تدريباته في معسكره المقام حاليًا في”أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة”، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد ” الأخضر” لخوض وديته الأولى من المرحلة الثالثة أمام منتخب مقدونيا بعد غدٍ السبت على استاد مدينة زايد الرياضية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الكرات الثابتة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في الحصة التدريبية أن انتظامه في المعسكر صباح اليوم، فيما لم يشارك حارس المرمى “فواز القرني” في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي. أخيرًا واصل اللاعب “سامي النجعي” برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، أستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” حارس مرمى نادي النصر “أمين بخاري” للانضمام في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في “أبوظبي ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الامارات”.