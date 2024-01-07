الأخضر يواصل برنامجه الإعدادي في سيلين

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واصل المنتخب الوطني اليوم السبت برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر – 11 يناير )، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر .

ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الثانية في المرحلة الحالية أمام منتخب فلسطين بعد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الوكرة القطري، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

ميدانيًا، قسم المدير الفني “روبرتو مانشيني” البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.

وفي الفترة المسائية فرض مانشيني تمارين متنوعة بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات بعدها مباريات مصغرة قبل أن يجري تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم الثنائي ” طلال حاجي، ريان حامد ” في معسكر الأخضر صباح اليوم وشاركا في الحصتين التدريبيتين، كما شارك الثنائي “علي البليهي، عيد المولد” في الحصتين التدريبيتين بعد اكتمال جاهزيتهما.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على “ملعب منتجع سيلين”.