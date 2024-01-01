الأخضر يواصل تدريباته في معسكر قطر استعداداً لكأس آسيا

المناطق_متابعات

واصل المنتخب الوطني اليوم الإثنين تدريباته في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر- 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير الجاري.

ميدانيا، قسم المدير الفني “روبرتو مانشيني” البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتي الأولى أجرت الاختبارات اللياقيه الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي. فيما فرض مانشي في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك الثنائي “على هزازي، أيمن يحيى” في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على “ملعب منتجع سيلين”.