الأخضر 16 يواصل تدريباته في أبها استعداداً لبطولة أوزباكستان الدولية

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واصل المنتخب الوطني لسن 16 عام اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في أبها، والذي يمتد حتى الرابع من شهر أغسطس الجاري، تحضيرًا لبطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية اليوم على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية في الحصة الصباحية، في حين اشتملت الحصة المسائية على تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويواصل أخضر 16 يوم غدٍ الأحد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي في أبها .