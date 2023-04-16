الأرجنتين تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية 2023‏

المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بحمى الضنك ‏في البلاد، منذ الأول من شهر يناير الماضي.‏