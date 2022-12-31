الأردن.. إعلان موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين على خطيبته السعودية

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، أنه سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على خطيبته السعودية رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجريًّا، الموافق الأول من يونيو عام 2023 ميلاديًّا.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، جاء ذلك الإعلان في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: “يَسُرّ الديوان الملكي الهاشمي، أن يعلن أنه سيتم -بعون الله وتوفيقه- عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجريًّا، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديًّا”.
يُذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني وُلدت في الرياض، في 28 أبريل 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة، انتقلت “رجوة” إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.
وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد “رجوة”، بالعاصمة الرياض.