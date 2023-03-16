الأردن تدينُ استمرارَ الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها

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دانت الحكومة الأردنية – اليوم- استمرارَ الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، التي كان آخرها العدوان على مدينة جنين.

وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف المحتل الإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة المتواصلة، مؤكداً موقف بلاده الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.

وحذَّر السفير المجالي من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدِّيَ إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.