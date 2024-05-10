الأردن تدين إضرام متطرفين إسرائيليين النار في محيط مقر “الأونروا” في القدس المحتلة

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أدانت الحكومة الأردنية أمس إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط مقرٍ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

وحذّرت وزارة الخارجية الأردنية من تكرار الاعتداءات على مقرات الوكالة بوصفه خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته، ووقف انتهاكاته المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.