الأردن تدين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد منشآت الإيواء التابعة للأونروا في غزة

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دانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد منشآت الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة رفض بلاده وإدانتها الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مشددًا على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق وعدم استهدافها.

كما جدد السفير دعوة بلاده للمجتمع الدولي وللمنظمات والأجهزة الدولية وخاصةً مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ الذي تقوم به إسرائيل للقانون الدولي وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، ووضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية وللمأساة التي تنتجها الحرب على القطاع.