الأردن تُسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول اصابة بمرض جدري القرود في البلاد.

وقالت الصحة في بيان مقتضب لها إن المصاب بجدري القردة هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد الى الأردن بتاريخ 20/8/2022.

مصر تسجل حالة إصابة بالفيروس

وكانت مصر قد أعلنت أمس أيضا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لمواطن يحمل إقامة في دول أجنبية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم الإبلاغ عن أكثر من 19000 حالة من حالات جدري القرود في 76 دولة .

وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قال إن الأشخاص المصابين بجدري القرود يجب عليهم عزل حيواناتهم الأليفة بعد أن أظهر تقرير حديث أن الفيروس قد انتقل من إنسان إلى كلب لأول مرة في فرنسا.

يذكر أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي فحسب كما كان يعتقد سابقا بل يمكن له الانتقال عبر التلامس بين الأشخاص.