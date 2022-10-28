الأردن يعلن انتهاء أزمة المتقاعدين العسكريين: قطر قررت تقديم تعويضات

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن دولة قطر الشقيقة قررت تقديم تعويضات للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا قد التحقوا للعمل لفترة محدودة في مجال تقديم خدمات أمن وحماية، مرتبطة بترتيبات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق اتفاقات فردية مع شركة خاصة، وعودتهم إلى الأردن.