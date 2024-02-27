“الأرصاد”: أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

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نبه المركز الوطني للأرصاد غدًا من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية ( 3 – 5 ) كم ، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياح شديدة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.