“الأرصاد”: أمطارٌ خفيفة على منطقة المدينة المنورة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- بهطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، وخيَّبر، والمهد، ووادي الفرع، والعيص، تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساء اليوم.

كما نبَّه المركز من رياح شديدة على محافظة ينبع، ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كيلومترًا في الساعة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.