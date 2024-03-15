“الأرصاد”: أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطارًا خفيفة, تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارًا متوسطة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبة انعدام في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.