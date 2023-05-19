“الأرصاد”: أمطار على معظم المناطق من الأحد إلى الخميس

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أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من بعد غد الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضح أن مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء الأحد وتزداد شدتها من الثلاثاء إلى الخميس، على أن تصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وجريان سيول، وتساقط البرد.

وأشار إلى أن الرياض والشرقية ستشهدان هطول أمطار متوسطة من الأحد إلى الخميس، بينما ستهطل على العاصمة اعتباراً من الثلاثاء وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس.