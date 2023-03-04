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الأرصاد: أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 4 مارس 2023 - 1:36 مساءً
  • أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه سيكون هناك أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل.

وقال العقيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “الفترة المقبلة متوقع هطول أمطار رعدية على غالبية مناطق المملكة، بل تزداد غزارة الامطار يومي الثـلاثاء والأربــعاء علـى منطقة القصيم وحائل وبعض أجزاء منطقة الجوف”.

وأضاف: “الأمطار على هذه المناطق ستكون من متوسطة إلى غزيرة، أما عن منطقة الرياض لا يوجد مؤشرات أولية في الحالة الجـوية عن تعرضها لأمطار ولكن الأسبوع المقبل قد يكون هناك حالة جوية أخرى تنضم إليهم منطقة الرياض”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 4 مارس 2023 - 1:36 مساءً
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wafaa elshahat

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