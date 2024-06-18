“الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة على منطقة جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، وهبوب رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية ، على محافظات الحرّث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصبيا ، وصامطة ، وضمد ، وبيش ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبه المركز من أتربة مثارة ، ورياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية من 3 إلى 5 كم على مدينة جيزان، ومحافظة الدرب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.