“الأرصاد” : إنذار أحمر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

المناطق_واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً – إنذار أحمر – من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل تأثيراتها محافظات العرضيات، وأضم، وميسان.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة تشمل العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 11 مساءً.