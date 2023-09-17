“الأرصاد”: استمرار الأمطار على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

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أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عبر منصة إكس، بأن الأمطار المتوسطة والغزيرة مستمرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة مصحوبة بالرياح الهابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن المركز سيصدر تقريرًا إلحاقيًا للحالة.

وسبق وأعلن المركز اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار إلى أن الحالة تأتي مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.